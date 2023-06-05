Італія

Форвард Роми лікуватиметься щонайменше 3 місяці.

Нападник Роми Теммі Абрагам зазнав пошкодження у матчі 38-го туру Серії А зі Спецією. Через травму він ризикує пропустити тривалий термін.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, в Абрагама діагностовано розтягнення передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Він може пропустити щонайменше 3 місяці. Нагадаємо, англієць вийшов на заміну в середині другого тайму, а через 15 хвилин був змушений залишити поле через пошкодження.

Додамо, що колектив Жозе Моурінью ризикував фінішувати у зоні Ліги конференцій, проте гол на 89-й хвилині гри від Дібала з пенальті дозволив римлянам посісти шосте місце.