Англія

Кілька лондонських клубів хочуть орендувати німця.

Німецький центральний нападник Тімо Вернер може знову покинути РБ Лейпциг заради англійської Прем'єр-ліги, повідомляє портал 90min.

Повернення 27-річного гравця до Бундесліги склалося не надто вдало. Наразі він є четвертим нападником Лейпцига, програючи у боротьбі за ігровий час Опенді, Шешко та Поульсену.

За даними 90min, "бики" готові відпустити Вернера. Зокрема, цілком можливим є навіть повернення німця до Лондона — в оренді зацікавлені Фулгем і Крістал Пелес і Вест Гем.

У цьому сезоні нападник взяв участь у 13 матчах (370 хвилин) Лейпцига у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та асистом. Портал transfermarkt оцінює його у 20 мільйонів євро.