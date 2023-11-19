Англія

Португалець висловився щодо свого майбутнього.

Півзахисник збірної Португалії та Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився щодо свого майбутнього в манкуніанському клубі.

"Я сфокусований на збірній та Манчестер Юнайтед. Я щасливий там, де перебуваю. У Манчестер Юнайтед сезон розпочався не так, як ми хотіли. Але я не думаю про довгострокові плани.

Поки до мене не прийдуть із конкретною пропозицією, я не звертаю уваги. Сьогодні створювати чутки дуже легко. Вважаю за краще концентруватися на цілях", — наводить слова Фернандеша O Jogo.

Раніше повідомлялось, що виконавчий директор Манчестер Юнайтед пішов зі своєї посади.