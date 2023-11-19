Франція

Француз продовжує вражати.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе розповів, як на нього вплинула роль капітана збірної Франції. Цитує французьку зірку RMC Sport.

"Капітанська пов'язка змушує тебе змінюватись. Навіть, якщо ти цього не хочеш. Ти не підходиш для цієї ролі, якщо не намагаєшся стати краще . Кажуть, не змінюються лише ідіоти. Коли я не був капітаном, то, звісно, ​​дивився на гру більш егоістично, дбав про свою статистику.

Тепер, ставши капітаном, я мушу передусім думати про інших. Мета – постаратися зробити так, щоб команда була єдиною і ми змогли досягати таких самих результатів, як у матчі з Гібралтаром", — сказав Мбаппе.