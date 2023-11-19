Англія

Захисник дав свій коментар.

Ріс Джеймс розповів про "попереджувальні сигнали", що можуть допомогти уникнення травми.

"Так, іноді бувають моменти, коли ти дещо відчуваєш, але все, що ти хочеш робити — це продовжувати грати. Потім ти працюєш і усвідомлюєш, що щось пішло не так.

Моє тіло попереджувало мене, але я не слухався. Тепер я куди уважніший до таких сигналів. Якщо щось відчуваю, то краще збавити темп", — сказав Джеймс.

У поточному сезоні Джеймс провів 5 матчів у АПЛ: на його рахунку один асист.