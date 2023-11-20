Англія

Іспанський захисник висловився про свій період перебування в лондонському Челсі.

Лівий захисник лондонського Челсі Марк Кукурелья розповів про причину свого ігрового спаду після трансферу до табору "синіх" у порівнянні з грою за Брайтон.

"Тут, в Челсі, потрібно вигравати кожну гру. Кожного тижня. Так це працює в топових футбольних клубах.

Коли ти приходиш у великий клуб, є тиск. Коли ти йдеш у звичайний клуб, то такого тиску немає. Це різні речі", — цитує слова Кукурельї журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Марк Кукурелья перейшов із Брайтона до лондонського Челсі влітку 2022 року за 65,4 млн євро.

У поточному сезоні іспанський фулбек провів на клубному рівні дев'ять поєдинків у всіх турнірах (755 хвилин), в яких він заробив чотири попередження. Зараз портал Transfermarkt оцінює гравця "синіх" у 28 млн євро.