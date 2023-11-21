Англія

Футболісти будуть готові до найближчого матчу.

Гравці Арсенала Мартін Едегор та Габріель Жезус відновилися від травм, повідомляє Evening Standard.

Едегор пропустив останні три матчі лондонців через струс мозку і проблеми зі стегном, а Жезус востаннє виходив на поле 24 жовтня.

Очікується, що хавбек та форвард зможуть зіграти у суботу у матчі 13-го туру АПЛ із Брентфордом.

У поточному сезоні Едегор провів 9 матчів в АПЛ: на його рахунку 3 голи та 1 асист. У Жезуса 7 матчів та 1 гол.