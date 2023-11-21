Англія

Французький форвард сконцентрований на виступах за мадридський Атлетіко.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Манчестер Юнайтед прагне підписати нападника мадридського Атлетіко Антуана Грізманна.

Втім, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, наразі цей потенційний перехід є неможливим, а чутки навколо цього не мають нічого спільного з реальністю.

За інформацією джерела, 32-річний француз влітку відхилив велику в фінансовому плані пропозицію з Саудівської Аравії, оскільки повністю пов'язує своє майбутнє з Атлетіко.

Нагадаємо, раніше Антуан Грізманн також публічно заявляв про намір продовжити свій поточний контракт із "матрацниками", який спливає влітку 2026 року.