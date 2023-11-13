Іспанія

Французький нападник хоче залишитися в таборі "матрацників".

Напередодні офіційно стало відомо про те, що мадридський Атлетіко продовжив контракт із своїм головним тренером Дієго Сімеоне до кінця червня 2027 року.

Нападник та лідер "матрацників" Антуан Грізманн відреагував на цю новину, натякнувши на бажання також продовжити свою угоду з клубом

"Сімеоне — ідеальний тренер та фахівець для цього клубу. Генеральний директор Хіль Марін знає, що він дуже хороший. Тепер моя черга", — цитує слова Антуана Грізманна AS.

Поточний контракт Антуана Грізманна з Атлетіко спливає влітку 2026 року.

У поточному сезоні на рахунку 32-річного француза 16 поєдинків у футболці "матрацників", в яких він забив 12 голів та віддав одну результативну передачу.