Англія

Бразилець не надто високо оцінює колегу за позицією на полі.

Луїш Фабіано, відомий виступами за Севілью, Сан-Паулу та збірну Бразилії, вважає, що і сам міг би забивати не менше, ніж нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд. Про це бразилець заявив у розмові з журналістом Бенджаміном Баком.

Фабіано акцентував увагу на тому, що у Манчестер Сіті норвежець завдяки одноклубникам має багато можливостей забити, але користується дуже малою частиною з них.

"Я б теж побив усі гольові рекорди, які є у Голанда. З тими можливостями, які він має у цій команді. Я теж забивав завдяки товаришам по команді, але Голанд має 30 шансів і забиває тричі. Якби я мав 30 шансів, я б забив 10 або 20 голів з моїми якостями. У цьому різниця", — заявив 43-річний ексгравець.

Нагадаємо, центральний нападник Фабіано завершив кар'єру у вересні 2019 року. Він виграв Копа Амеріка з Бразилією, а також два Кубки УЄФА та два Кубки Іспанії з Севільєю.