Англія

Клуб може підписати футболіста збірної Бразилії.

Фулгем почав робити серйозні кроки, щоб зробити пропозицію про підписання півзахисника Андре з Флуміненсе - повідомляє журналіст Нізаар Кінселла.

Перехід може відбутися в січні. Наразі гравець продовжує виступати у Бразилії.

Йонас Вінд з Вольфсбурга розглядається англійським клубом в якості альтернативи.

Боруссія Дортмунд також цікавиться опорним півзахисником, що став переможцем Копа Лібертадорес.