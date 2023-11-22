Англія 22 листопада 2023, 17:56 Фулгем цікавиться талантом Флуміненсе Клуб може підписати футболіста збірної Бразилії. Футболіст Андре - Getty Images 22 листопада 2023, 17:56 Фулгем почав робити серйозні кроки, щоб зробити пропозицію про підписання півзахисника Андре з Флуміненсе - повідомляє журналіст Нізаар Кінселла. Перехід може відбутися в січні. Наразі гравець продовжує виступати у Бразилії. Йонас Вінд з Вольфсбурга розглядається англійським клубом в якості альтернативи. Боруссія Дортмунд також цікавиться опорним півзахисником, що став переможцем Копа Лібертадорес. Люди Йонас Олдер Вінд Команди Флуміненсе Фулгем Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте