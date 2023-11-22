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Найближчим часом на повернення португальця до Європи очікувати не варто.

Португальський опорний півзахисник Рубен Невеш улітку цього року за 55 млн євро став гравцем аравійського Аль-Хіляля, тоді як до цього виступав у складі англійського Вулвергемптона.

Уже в момент здійснення цього трансферу преса запідозрила клуб із Близького Сходу в тому, що він може стати лише містком для 26-річного гравця на шляху до повернення до АПЛ і подальших виступів за Ньюкасл, у якого ті самі власники, що й у Аль-Хіляля.

Але останнім часом у Англії точить чимало дискусій щодо того, аби подібні схеми трансферів викорінити з футболу.

І хоча останнє голосування з цього приводу завершилось невдало для прихильників заборони, "сороки" наразі не збираються зайвий раз привертати до себе увагу.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Невеш і надалі залишатиметься в Саудівській Аравії, тож зимове трансферне вікно для нього минатиме без зміни місця роботи.

За Аль-Хіляль Рубен провів 17 матчів, забив два голи та віддав одну гольову передачу.