Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Українець висловився після гри з Італією.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін прокоментував поведінку гравців "Скуадри Адзурри" у матчі відбору на Євро-2024.

"Час та результат грали на Італію. Ми знаємо, як вони можуть грати в обороні, як можуть спілкуватись з арбітрами. Це в них у крові. Доннарумма тягнув час? Звичайно. Але тут я не розумію, бо коли я трохи затримую, то мені відразу дають картку. А тут інший підхід. Напевно, тому, що це збірна Італії.

Доннаруммі навіть жовту не дали. Але це частина футболу, і якби нас влаштовувала нічия, то ми робили так само. Це дратує, коли проти тебе використовують", – сказав Трубін YouTube-каналу Взбірна.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Італія.