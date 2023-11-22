Англія

Футболіст продовжить виступи у складі колективу.

Манчестер Сіті не планує віддавати свого талановитого вінгера Оскара Бобба - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Минулого літа він мав пропозиції від трьох команд, в тому числі Лаціо.

Виступи також прокоментував сам футболіст: "Я ніколи не планував залишати Ман Сіті на правах оренди. Нова угода? Мої агенти та клуб піклуються щодо перемовин про контракт... було б круто залишитися в Сіті на все життя".

Оскар цього сезону дебютував у колективі Хосепа Гвардіоли, провів 7 матчів та зробив 1 асист.