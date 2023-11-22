Тимчасово перший номер Реала Кепа ще не відновився після травми.
АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES
22 листопада 2023, 10:55
Тимчасово основний голкіпер Реала Кепа Аррісабалага досі відновлюється після травми, яку отримав під час розминки перед матчем з Брагою в Лізі чемпіонів, повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, у матчі з Кадісом ворота "вершкових" захищатиме саме Лунін. Поєдинок відбудеться у суботу, 26 листопада.
У поточному сезоні Андрій провів 4 матчі за Реал: на його рахунку 2 пропущені голи та два сухих поєдинка.
Раніше повідомлялось, що Бетіс має намір підписати Луніна.