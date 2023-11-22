Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Але лідер за цим показником досі грає на міжнародному рівні.

У матчі шостого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна Аргентини переграла одвічних суперників у особі Бразилії на полі легендарного стадіону Маракана.

Аргентина завдала поразки Бразилії в кривавому Суперкласіко

У звітному протистоянні півзахисник "альбіселесте" Анхель Ді Марія з’явився на полі на 78 хвилині в якості заміни для Ліонеля Мессі.

Ця ротація, як з’ясувалось пізніше, мала цікавий статистичний підтекст.

Річ у тім, що для Ді Марії ця поява стала 52 за кар’єру в якості гравця національної команди в рамках кваліфікацій до чемпіонатів світу.

За цим показником Анхель випередив легендарного Хав’єра Дзанетті (51 матч) та став другим у рейтингу за всі часи для "альбіселесте".

Першу сходинку посідає ніхто інший, як Ліонель Мессі (65).

До п’ятірки найкращих за цим показником увійшли також Хав’єр Маскерано (49) та Ніколас Отаменді (41). Останній і приніс перемогу Аргентині в звітній зустрічі.

Усього ж на рахунку 35-річного Ді Марії 136 матчів, 29 голів та 29 гольових передач у національній команді.