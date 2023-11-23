Англія

Такими є нові вимоги очільників англійського футболу.

У англійському футболі постійно відбуваються якісь зміни та додавання нових норм регламенту національних змагань, тож ніхто не здивувався, коли місцева Футбольна асоціація опублікувала додаткові правила щодо організації порядку на спортивних об’єктах країни.

Зокрема, черговий виток війни в Ізраїлі поділив британське суспільство на два табори з тих, хто підтримує різні сторони, тому футбольні очільники вирішили відсторонитись від реакції на подію й не залучили знамениту арку над головною спортивною спорудою країни, стадіоном Вемблі, до підтримки Ізраїля чи Палестини.

Подібним керівники ФА відзначались у якості жесту на підтримку України рік тому, або ж підтримкою акцій ЛГБТК+-спільнот під час чемпіонату світу з футболу-2022 в Катарі.

Голова ФА Марк Буллінгем у своєму останньому інтерв’ю визнав, що відсутність підтримки на користь Ізраїля спричинила "велике розчарування в єврейській громаді країни".

"Це було одне з найважчих рішень, які нам доводилося приймати — і останнє, що ми коли-небудь хотіли робити в цій ситуації, — це посилити біль людей.

Ми не просимо, щоб усі погодились із нашим рішенням, але просимо зрозуміти, за яких умов ми його ухвалили", — заявив функціонер.

Окрім цього, клубам було заборонено демонструвати прапори Ізраїля чи Палестини на трибунах під час матчів останніх турів Прем’єр-ліги.

Як наслідок цієї конфліктної ситуації — було опубліковане нове рішення ФА, відповідно до якого арку на Вемблі більше не підсвічуватимуть відповідними кольорами з будь-якого політичного питання.