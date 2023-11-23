Англія

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Незважаючи на чутки, які пов'язують Челсі з Хвічею Кварахцелією, у лондонської команди немає конкретного інтересу до грузинського вінгера.

"Я знаю про історії з приводу інтересу Челсі до Хвічі. Що це гравець, який дуже подобається скаутам клубу, але я б не дуже вникав у ці чутки прямо зараз.

У футболі все може змінитись і зараз дуже важко сказати, що ж у підсумку станеться. Наскільки мені відомо, інтерес Челсі наразі не має жодного конкретного підґрунтя", — пише Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Хвіча провів за Наполі 15 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та віддав 5 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює вартість грузинського вінгера в 85 мільйонів євро.