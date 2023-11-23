Англія

Порушення зафіксували у серпневому матчі проти Брайтона.

Футбольна асоціація покарала Лутон Таун за гомофобні скандування під час виїзного поєдинку проти Брайтона, який відбувся у серпні, повідомляє офіційний сайт "капелюшників".

За поведінку вболівальників Лутон Таун оштрафували на 120 тисяч фунтів стерлінгів. У самому ж клубі зазначили, що гомофобії, як і всім формам дискримінації, немає місця у футболі чи суспільстві.

"Причетні особи вчинили кримінальне правопорушення, і будь-хто, кого згодом буде ідентифіковано, отримає бан від клубу та піддасться потенційному поліцейському розслідуванню", — йдеться у заяві клубу АПЛ.

Нагадаємо, нещодавно покарання за расистські образи отримав фанат Крістал Пелес.