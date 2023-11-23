Англія

Гравець ще у липні травмував хрестоподібну зв'язку.

Французький центральний захисник Челсі Веслі Фофана повернувся до тренувань, повідомляє офіційна сторінка клубу у Twitter.

Фофана травмувався ще у середині липня. Тоді ж він переніс операцію по реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки.

Журналіст Фабріціо Романо зазначає, що головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно високо оцінює 22-річного гравця. Фофана входить до планів аргентинського спеціаліста на майбутнє.

Back on the grass.🏃‍♂️ pic.twitter.com/p00a04cMBU — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2023

У минулому сезоні француз взяв участь у 20 матчах Челсі у всіх турнірах, відзначившись 2 голами.