Гравець ще у липні травмував хрестоподібну зв'язку.
Веслі Фофана, Getty Images
23 листопада 2023, 20:43
Французький центральний захисник Челсі Веслі Фофана повернувся до тренувань, повідомляє офіційна сторінка клубу у Twitter.
Фофана травмувався ще у середині липня. Тоді ж він переніс операцію по реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки.
Журналіст Фабріціо Романо зазначає, що головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно високо оцінює 22-річного гравця. Фофана входить до планів аргентинського спеціаліста на майбутнє.
У минулому сезоні француз взяв участь у 20 матчах Челсі у всіх турнірах, відзначившись 2 голами.