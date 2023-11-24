Англія

Футболісти незадоволені результатами клубу.

Каземіро та Рафаель Варан можуть залишити Манчестер Юнайтед — повідомляють Кріс Віллер та Самі Мокбел.

Футболісти незадоволені свою ролю та виступами клубу.

Рафаель провів лише 8 матчів у цьому сезоні і забив один гол. Його трансфер може відбутися вже зимою.

Каземіро зіграв у 11 поєдинках, оформив п'ять результативних дій. Наразі він відновлюється після пошкодження.