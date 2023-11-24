Англія 24 листопада 2023, 14:57 Каземіро та Варан хочуть залишити Манчестер Юнайтед Футболісти незадоволені результатами клубу. Рафаель Варан - Getty Images 24 листопада 2023, 14:57 Каземіро та Рафаель Варан можуть залишити Манчестер Юнайтед — повідомляють Кріс Віллер та Самі Мокбел. Футболісти незадоволені свою ролю та виступами клубу. Рафаель провів лише 8 матчів у цьому сезоні і забив один гол. Його трансфер може відбутися вже зимою. Каземіро зіграв у 11 поєдинках, оформив п'ять результативних дій. Наразі він відновлюється після пошкодження. Люди Рафаель Варан Каземіро Команди Манчестер Юнайтед Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте