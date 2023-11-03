Бразилець має проблеми з підколінним сухожиллям.
Каземіро, Getty Images
03 листопада 2023, 14:55
Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.
31-річний бразилець отримав пошкодження у минулому матчі Кубка англійської ліги проти Ньюкасла (0:3), у якому його замінили у перерві.
Після медичного обстеження стало відомо, що у футболіста проблеми із підколінним сухожиллям, через що він пропустить кілька тижнів.
Цього сезону Каземіро провів 12 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.
У найближчих матчах МЮ зіграє проти Фулгема, Копенгагена, Лутона, Евертона та Галатасарая.