Англія

Бразилець має проблеми з підколінним сухожиллям.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

31-річний бразилець отримав пошкодження у минулому матчі Кубка англійської ліги проти Ньюкасла (0:3), у якому його замінили у перерві.

Після медичного обстеження стало відомо, що у футболіста проблеми із підколінним сухожиллям, через що він пропустить кілька тижнів.

Цього сезону Каземіро провів 12 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.

У найближчих матчах МЮ зіграє проти Фулгема, Копенгагена, Лутона, Евертона та Галатасарая.