Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 13-го туру чемпіонату Англії, який пройде 25 листопада і розпочнеться о 14:30.

У рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Ліверпулем, яке пройде на Етіхад Стедіум.

СУБОТА, 25 ЛИСТОПАДА, 14:30. ЕТІХАД СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Англійський футбол нарешті повертається після міжнародної паузи, і робить він це з дуже гучною та багатообіцяючою вивіскою. Манчестер Сіті на даний момент є лідером турнірної таблиці АПЛ, проте це лідерство наразі є дуже хитким — лише одне очко переваги над найближчими переслідувачами в особі Ліверпуля та лондонського Арсеналу.

У своєму останньому поєдинку підопічні Хосепа Гвардіоли зіграли у результативну нічию з лондонським Челсі — тоді команди по чотири рази відзначилися голами у ворота один одного, а безпосередньо сам матч заслужив звання поки що найкращого у нинішньому сезоні АПЛ. Проте оцінювати нинішню форму Ман Сіті зі зрозумілих причин, звісно, важко – через міжнародну паузу поки що залишається питанням, у якій формі зараз перебувають команди. Але на це питання ми незабаром отримаємо відповідь.

Щодо Ліверпуля можна сказати те саме, але не можна не зробити важливу ремарку — до форми та результатів підопічних Юргена Клоппа в останніх проведених матчах було більше питань, ніж до Манчестер Сіті. Так, наприклад, була нічия з Лутоном, який вважається чи не найголовнішим аутсайдером поточного сезону Прем'єр-ліги. Також була поразка від Тулузи у рамках групового етапу Ліги Європи. Але після цього "червоним" вдалося реабілітувати та розгромити Брентфорд в АПЛ, який вміє бути непоступливим суперником у протистояннях із сильними командами.

Результат очних протистоянь Манчестер Сіті та Ліверпуля завжди непросто прогнозувати, особливо коли обидва клуби беруть участь у чемпіонських перегонах, чого, наприклад, у минулій кампанії не було від підопічних Клоппа. Можливо, фактор домашнього поля цього разу зіграє на користь "містян", а ми, у свою чергу, станемо свідками свята футболу з великою кількістю голів у виконанні обох команд.