Football.ua представляє прев'ю до матчу 13-го туру чемпіонату Англії, який пройде 25 листопада і розпочнеться о 17:00.
Ньюкасл Юнайтед — Челсі, getty images
25 листопада 2023, 07:45
У рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ньюкасл Юнайтед та лондонським Челсі, яке пройде на стадіоні Сент-Джеймс Парк.
СУБОТА, 25 ЛИСТОПАДА, 17:00. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Ньюкасл Юнайтед мав стати однією з тих команд, якою міжнародна пауза найбільше мала піти на користь та в плюс. Перемоги над Манчестер Юнайтед та лондонським Арсеналом були останніми успіхами "сорок", після чого на колектив Едді Гау чекали поразки від дортмундської Боруссії в Лізі чемпіонів та від Борнмута в рамках Прем'єр-ліги.
Причиною такого помітного спаду в результатах стали кадрові проблеми Ньюкасла, і дискваліфікація Сандро Тоналі через скандал із незаконними ставками стала лише малою частиною з них. У стані "сорок" справді величезна кількість травм фактично у кожній лінії, у тому числі й важливих виконавців. Важко уявити, як Ньюкасл Юнайтед із такою кадровою ситуацією зможе впоратися без жодних наслідків.
У Челсі також є у складі ряд травм ще зі старту поточного сезону, але вони не йдуть у жодне порівняння з тим, що відбувається зараз у Ньюкаслі. Навіть навпаки — команда Маурісіо Почеттіно останнім часом спромоглася продемонструвати помітний прогрес у грі та результатах, подарувавши рядовим уболівальникам кілька вражаючих перформансів.
У своєму останньому проведеному поєдинку гравці Челсі зіграли у результативну нічию з Манчестер Сіті, а цей матч багатьма вболівальниками справедливо вважається поки що найкращим у нинішньому сезоні АПЛ. Трохи раніше "сині" відібрали очки і в Арсеналу, показавши зразковий перший тайм, а також змогли без особливих проблем обіграти "непереможений" Тоттенгем, який з першої половини зустрічі був змушений грати у меншості. Якщо Челсі не втратив з того моменту свою форму та запал, то має перемагати знекровлений Ньюкасл навіть на чужому полі.
За версією букмекерів, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Ньюкасла пропонується коефіцієнт 2,64, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 2,72. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто, Шер, Ласеллс, Тріпп'єр — Жоелінтон, Лонгстафф, Бруно Гімараес — Віллок, Ісак, Гордон
Челсі: Санчес — Джеймс, Дісасі, Тіаго Сілва, Кукурелья — Кайседо, Енцо Фернандес — Палмер, Галлагер, Стерлінг — Ніко Джексон
Не зіграють: Барнс, Ботман, Андерсон, Мерфі, Таргетт, Берн, Вілсон, Голл, Тоналі — В. Фофана, Чілвелл, Чуквуемека, Чалоба
Під питанням: Альмірон — Нкунку, Колвілл, Лавія, Гюсто
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ (з 2010 року)
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 0:1