Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 13-го туру чемпіонату Англії, який пройде 25 листопада і розпочнеться о 17:00.

У рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ньюкасл Юнайтед та лондонським Челсі, яке пройде на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

СУБОТА, 25 ЛИСТОПАДА, 17:00. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ньюкасл Юнайтед мав стати однією з тих команд, якою міжнародна пауза найбільше мала піти на користь та в плюс. Перемоги над Манчестер Юнайтед та лондонським Арсеналом були останніми успіхами "сорок", після чого на колектив Едді Гау чекали поразки від дортмундської Боруссії в Лізі чемпіонів та від Борнмута в рамках Прем'єр-ліги.

Причиною такого помітного спаду в результатах стали кадрові проблеми Ньюкасла, і дискваліфікація Сандро Тоналі через скандал із незаконними ставками стала лише малою частиною з них. У стані "сорок" справді величезна кількість травм фактично у кожній лінії, у тому числі й важливих виконавців. Важко уявити, як Ньюкасл Юнайтед із такою кадровою ситуацією зможе впоратися без жодних наслідків.

У Челсі також є у складі ряд травм ще зі старту поточного сезону, але вони не йдуть у жодне порівняння з тим, що відбувається зараз у Ньюкаслі. Навіть навпаки — команда Маурісіо Почеттіно останнім часом спромоглася продемонструвати помітний прогрес у грі та результатах, подарувавши рядовим уболівальникам кілька вражаючих перформансів.

У своєму останньому проведеному поєдинку гравці Челсі зіграли у результативну нічию з Манчестер Сіті, а цей матч багатьма вболівальниками справедливо вважається поки що найкращим у нинішньому сезоні АПЛ. Трохи раніше "сині" відібрали очки і в Арсеналу, показавши зразковий перший тайм, а також змогли без особливих проблем обіграти "непереможений" Тоттенгем, який з першої половини зустрічі був змушений грати у меншості. Якщо Челсі не втратив з того моменту свою форму та запал, то має перемагати знекровлений Ньюкасл навіть на чужому полі.