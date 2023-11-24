Англія

Невелика клаусула гравця привернула увагу чималої кількості клубів.

Фулгем давно пов'язують з гвінейським центральним нападником Штутгарта Серу Гірассі, але у гонку за його підпис може втрутитися Ньюкасл, повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Гірассі розуміє, що може змінити клуб взимку, оскільки у його контракті є клаусула у розмірі 17,5 мільйонів євро. Ньюкасл може бути більш привабливим варіантом для гвінейця, ніж Фулгем, через єврокубковий фактор.

Штутгарт хотів би втримати 27-річного гравця хоча б до літа, але згадана сума є досить малою, особливо для клубів АПЛ. Як повідомлялося раніше, "шваби" вже шукають потенційного наступника Гірассі.

У цьому сезоні нападник вже взяв участь у 10 матчах Штутгарта у всіх турнірах, відзначившись 16 голами і 2 асистами.