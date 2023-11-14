Німеччина

"Шваби" вже приглядаються до потенційних наступників гвінейця.

Штутгарт тривалий час досліджував ринок і розглядає грецького нападника Панатінаїкоса Фотіса Яннідіса як потенційного наступника гвінейця Серу Гірассі, повідомляє видання kicker.

Інтерес до Гірассі з кожною його вдалою грою зростає, тож "шваби" почали шукати гравця, який міг би замінити його у разі трансферу. Сам гвінеєць не виключає, що може піти вже навіть взимку. Раніше повідомлялося, що Гірассі хоче підписати Фулгем, а міланські клуби виявляють до нього інтерес.

Зокрема, у німецькому клубі звернули увагу на 23-річного центрального нападника Фотіса Яннідіса. У цьому сезоні він відзначився 8 голами і 4 асистами у 20 матчах за Панатінаїкос. Його контракт з афінським клубом розрахований до липня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює грека у 3,5 мільйона євро.