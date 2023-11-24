Англія

Для гравця це вже друге пошкодження за сезон.

Англійський атакуючий півзахисник Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт травмувався вдруге у сезоні, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

У клубі оцінюють, скільки може пропустити 24-річний гравець. Сам Маунт налаштований якнайшвидше повернутися на поле після невдалого початку сезону.

Протягом серпня та вересня півзахисник пропустив через травму 6 матчів манкуніанців. У неділю, 26 листопада, вони мають зустрітися з Евертоном у виїзному поєдинку.