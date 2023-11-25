Англія

Аргентинський фахівець мріє про Лігу чемпіонів.

Напередодні матчу 13-го туру АПЛ між Ньюкаслом та Челсі, головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно поспілкувався з журналістами. Його слова наводить BBC.

"На нас чекає зустріч із сильною та витривалою командою. Ця команда, створена для Ліги чемпіонів, яка є нашою метою на наступний сезон. Ось чому це буде непростий матч.

Ми не були стабільними на початку сезону, я намагався зрозуміти, чому. Ми добре грали проти таких команд, як Арсенал та Ліверпуль, але зазнавали труднощів із командами менш статусними, ніж ми, які грають у інший футбол.

Все це частина процесу, ми молода команда, яка почала працювати разом зі мною тільки чотири місяці тому. Я хочу, щоб вона стала більш зрілою", — сказав головний тренер Челсі.

Матч 13-го туру АПЛ Ньюкасл-Челсі відбудеться сьогодні о 17:00 за київським часом.