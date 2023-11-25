Англія

Нідерландець незадоволений своїм становищем в МЮ.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек прокоментував відсутність ігрової практики в манчестерському клубі. Його слова наводить Фабриціо Романо.

"Мені потрібна регулярна ігрова практика. Якщо не в Манчестер Юнайтед, то в іншому клубі. Це нормальне бажання. Я просто не можу без футболу. Футбол для мене все.

Я добре заробляю в Манчестер Юнайтед, але гроші ніколи не були для мене джерелом мотивації", — сказав 26-річний півзахисник.

Діючий контракт нідерландця з клубом діє до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 10 млн. євро.

Цього сезону на рахунку Донні ван де Бека цілих 20 зіграних хвилин за Манчестер Юнайтед.