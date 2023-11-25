Англія

"Містяни" без жодної заміни були кращою командою на полі, проте пропустили під кінець гри (1:1).

Манчестер Сіті в рамках центрального поєдинку тринадцятого туру чемпіонату Англії приймав на своєму полі Ліверпуль. "Містяни" були на першому місці перед матчем та збирались трохи відірватись від одного з головних переслідувачів. Втім, команда Клоппа після минулого провального сезону хоче знов поборотись за чемпіонство й була готова битись до самого кінця.

З перших хвилин зустрічі Манчестер Сіті заволодів територіальною перевагою та намагався зламати оборону супротивника завдяки атакам по флангах. Однак більше небезпеки воротам мерсисайдців загрожувало не через дії господарів поля, а через помилки Аліссона. В одному з епізодів Аліссон помилився при передачі, подарувавши м'яч Фодену, проте удар Філа не здивував бразильського голкіпера.

Трохи згодом Голанд був близький до того, щоб в підкаті дістати м'яч при виносі Аліссоном, а вже в середині тайму помилка бразильця стала результативною. Він послизнувся під час вибивання м'яча, після чого Аке підібрав м'яч в центрі поля, пройшов двох супротивників та віддав пас на Голанда, який пробив в кут воріт. Аліссон зачепив м'яч рукою, але врятувати не зміг. 1:0.

Команда Юргена Клоппа мала момент до цього, коли Салах зробив подачу з флангу, а Нуньєс пробив головою — Едерсон з великими труднощами, проте команду врятував. Мерсисайдці доволі часто виривались на вільний простір, проте невдало діяли в завершальній третині. Нуньєс часто мав можливість для удару, але або потрапляв в офсайд до цього, або бив невлучно, або затягував з пострілом та втрачав можливість.

Команди пішли відпочивати за мінімальної переваги Манчестер Сіті в рахунку, а вже з перших хвилин другої половини Ліверпуль намагався підвищити темп гри та змусити помилитись супротивника при контролі м'яча. Втім, перший відносно небезпечний момент виник у "містян" - Доку дуже вдало втік по флангу та викотив в центр, проте Альварес не зміг влучити у ворота з меж штрафного.

Юрген Клопп намагався змінити хід гри замінами, однак Діас та Гравенберх навряд чи суттєво додали небезпеки атакам "червоних". Великою проблемою для Ліверпуля був Доку, який регулярно прорився флангом та робив прострільні передачі. Навіть Салах не міг похвалитись подібною регулярною гостротою. В одному з чергових проривів Сіті міг закривати матч, коли Доку викотив м'яч на Голанда, який пробив з вбивчої позиції прямо в Аліссона.

Після цього спрацювало відоме футбольне правило. Салах віддав м'яч на Александер-Арнольда, а той увійшов в штрафний та пробив точно в кут. 1:1. Впевнено й без будь-яких шансів для Едерсона. Пеп Гвардіола був обмежений в можливості підсилити команду замінами, адже на лаві запасних не було жодного досвідченого гравця лінії атаки.

Після встановлення паритету Ліверпуль дещо відійшов назад та, наче, погодився на нічийний результат. Сіті намагався атакувати широко, щоб зламати оборону "червоних". В одному з моментів Бернарду Сілва пробивав з меж штрафного, проте м'яч влучив в ногу супротивника, а згодом Голанд пробив потилицею після подачі з кутового, однак м'яч пройшов дещо повз кут воріт.

Манчестер Сіті — Ліверпуль 1:1

Голи: Голанд, 27 — Александер-Арнольд, 80

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Аканджи — Родрі — Сілва, Фоден, Альварес, Доку — Голанд

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Цимікас — Джонс (Гравенберх, 54), Мак Аллістер (Ендо, 85), Собослаї (Гакпо, 73) — Салах, Нуньєс (Елліотт, 85), Жота (Діас, 54)

Попередження: Сілва — Нуньєс, Матіп, Ендо