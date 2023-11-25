У рамках тринадцятого туру АПЛ у слоті 17:00 відбулася низка поєдинків.

Борнмут впорався з Шеффілд Юнайтед, Вест Гем здолав Бернлі, Лутон обіграв Крістал Пелес, а Брайтон з вилученням набрав три очки проти Ноттінгема. 

Бернлі – Вест Гем 1:2

Голи: Дж. Родрігес 49 (пен.) – О’Ші 86 (авт.), Соучек 90+1.

Попередження: Баєр 32 – Альварес 39, Агерд 41, Зума 66, Цоуфал 68. 

Лутон Таун – Крістал Пелес 2:1

Голи: Менгі 72, Браун 84 – Олісе 75. 

Попередження: Лок’єр 44, Ошо 50, Дауті 59, Кларк 72, Адебайо 90+2, Камінскі 90+10 – Лерма 13. 

Ноттінгем Форест – Брайтон 2:3

Голи: Еланга 3, Гіббс-Вайт 76 (пен.) – Фергюсон 26, Жуан Педро 45+4, 58 (пен.)

Попередження: Тоффоло 54, Ніакате 74 – Адінгра 66, Данк 73, 73, Фергюсон 75, Вербругген 82, Буананотте 90+4.

Вилучення: Данк 73. 

Шеффілд Юнайтед – Борнмут 1:3

Голи: Макберні 90+7 – Таверньє 12, 51, Клюйверт 45+3. 

Попередження: Норвуд 22, Томас 51, Балдок 69, Робінсон 70 – Біллінг 70. 