Завершились матчі чемпіонату Англії.
Getty Images
25 листопада 2023, 18:59
У рамках тринадцятого туру АПЛ у слоті 17:00 відбулася низка поєдинків.
Борнмут впорався з Шеффілд Юнайтед, Вест Гем здолав Бернлі, Лутон обіграв Крістал Пелес, а Брайтон з вилученням набрав три очки проти Ноттінгема.
Бернлі – Вест Гем 1:2
Голи: Дж. Родрігес 49 (пен.) – О’Ші 86 (авт.), Соучек 90+1.
Попередження: Баєр 32 – Альварес 39, Агерд 41, Зума 66, Цоуфал 68.
Лутон Таун – Крістал Пелес 2:1
Голи: Менгі 72, Браун 84 – Олісе 75.
Попередження: Лок’єр 44, Ошо 50, Дауті 59, Кларк 72, Адебайо 90+2, Камінскі 90+10 – Лерма 13.
Ноттінгем Форест – Брайтон 2:3
Голи: Еланга 3, Гіббс-Вайт 76 (пен.) – Фергюсон 26, Жуан Педро 45+4, 58 (пен.)
Попередження: Тоффоло 54, Ніакате 74 – Адінгра 66, Данк 73, 73, Фергюсон 75, Вербругген 82, Буананотте 90+4.
Вилучення: Данк 73.
Шеффілд Юнайтед – Борнмут 1:3
Голи: Макберні 90+7 – Таверньє 12, 51, Клюйверт 45+3.
Попередження: Норвуд 22, Томас 51, Балдок 69, Робінсон 70 – Біллінг 70.