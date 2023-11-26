Англія

Легенда.

Колишній воротар лондонського Челсі та Арсеналу Петр Чех прокоменткував свій дебют у Британській елітній хокейній лізі. Його слова наводить соцмережа Х ХК Белфаст Джаєнтс.

"Це момент, яким я пишатимусь, але мене більше потішило те, що ми перемогли. Це було головне.

Ми повернулися додому до своїх вболівальників і на тлі минулого тижня становище зобов'язувало нас вигравати. Команда добре попрацювала, щоб здобути важливу для нас перемогу", — сказав легендарний воротар.

Раніше повідомлялося, що Петр Чех став першим, хто зіграв у вищому футбольному та хокейному дивізіоні Англії.