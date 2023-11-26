Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 26 листопада 2023 року, 16:00.

У рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем на власному полі поступився Астон Віллі.

Незважаючи на те, що "шпорам" вдалося повести в рахунку завдяки голу Ло Чельсо, у підсумку бірмінгемці записали до свого рахунку три очки після забитих м'ячів у виконанні Пау Торреса та Оллі Воткінса.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Тоттенгем — Астон Вілла в 13 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Тоттенгем — Астон Вілла 1:2

Голи: Ло Чельсо, 22 — Торрес, 45+7, Воткінс, 62

Попередження: Кеш, 27, Камара, 38, Макгінн, 41, Воткінс, 82

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Емерсон, Девіс, Удоджі — Бентанкур (Гейб'єрг, 32), Ло Чельсо (Веліс, 86) — Хіль (Скіпп, 71), Кулушевські, Джонсон — Сон

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Д. Карлос, Торрес, Дінь — Кеш (Бейлі, 46), Камара, Д. Луїс, Макгінн (Ремзі, 90+2) — Діабі (Тілеманс, 46), Воткінс (Дуран, 90+1)