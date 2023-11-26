Англія

Завершився ще один поєдинок 13-го туру чемпіонату Англії.

У рамках тринадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем приймав Астон Віллу на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні.

У першій половині зустрічі саме "шпори" відкрили рахунок — відзначився Ло Чельсо. Наприкінці компенсованого до першого тайму часу Торрес встиг зрівняти рахунок. Героєм другого тайму для Астон Вілли став Воткінс, гол якого виявився вирішальним у поєдинку.

A win on the road for @AVFCOfficial, and they overtake Spurs in the table to head into the top four!#TOTAVL pic.twitter.com/wXAfTVchni — Premier League (@premierleague) November 26, 2023

Тоттенгем — Астон Вілла 1:2

Голи: Ло Чельсо, 22 — Торрес, 45+7, Воткінс, 62

Попередження: Кеш, 27, Камара, 38, Макгінн, 41, Воткінс, 82

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Емерсон, Девіс, Удоджі — Бентанкур (Гейб'єрг, 32), Ло Чельсо (Веліс, 86) — Хіль (Скіпп, 71), Кулушевські, Джонсон — Сон

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Д. Карлос, Торрес, Дінь — Кеш (Бейлі, 46), Камара, Д. Луїс, Макгінн (Ремзі, 90+2) — Діабі (Тілеманс, 46), Воткінс (Дуран, 90+1)

Нагадаємо, сьогодні, о 18:30, розпочнеться ще один матч 13-го туру чемпіонату Англії, в якому Евертон протистоятиме Манчестер Юнайтед. Слідкувати за подіями у ньому можна буде у нашій текстовій онлайн-трансляції.