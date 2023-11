У рамках тринадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем приймав Астон Віллу на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні.

У першій половині зустрічі саме "шпори" відкрили рахунок — відзначився Ло Чельсо. Наприкінці компенсованого до першого тайму часу Торрес встиг зрівняти рахунок. Героєм другого тайму для Астон Вілли став Воткінс, гол якого виявився вирішальним у поєдинку.

A win on the road for @AVFCOfficial, and they overtake Spurs in the table to head into the top four!#TOTAVL pic.twitter.com/wXAfTVchni