Англія

Півзахисник дав свій коментар.

Алехандро Гарначо прокоментував свій гол у ворота Евертона. Аргентинець забив ударом через себе у ворота "ірисок".

"Я не можу в це повірити. Чесно кажучи, я повернувся і подумав: "О боже!". Один з найкращих голів, які я забивав, я щасливий".

Про те, чи це буде голом сезону:

"Напевно! Поки що тільки листопад, але думаю так", — наводить слова Гарначо ВВС.

Зазначимо, що тепер "червоні дияволи" відстають від першого місця на шість балів.