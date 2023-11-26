Півзахисник дав свій коментар.
Алехандро Гарначо, Getty Images
26 листопада 2023, 21:33
Алехандро Гарначо прокоментував свій гол у ворота Евертона. Аргентинець забив ударом через себе у ворота "ірисок".
"Я не можу в це повірити. Чесно кажучи, я повернувся і подумав: "О боже!". Один з найкращих голів, які я забивав, я щасливий".
Про те, чи це буде голом сезону:
"Напевно! Поки що тільки листопад, але думаю так", — наводить слова Гарначо ВВС.
Зазначимо, що тепер "червоні дияволи" відстають від першого місця на шість балів.