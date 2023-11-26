Англія

Півзахисник дав свій коментар.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш дав коментар після перемоги над Евертоном (3:0).

"Проти Евертона завжди важко грати. Це сильна команда — у них хороші гравці, які володіють м'ячем, але я думаю, що на всіх етапах ми добре зіграли".

Про гол Гарначо:

"Я покладаю на нього великі надії. У нього велике майбутнє, і ми багато чого від нього чекаємо. Я завжди буду позаду нього і проситиму більшого, але так, це приголомшливий гол".

Про пенальті Рашфорда:

"Оскільки Маркусу потрібно було трохи впевненості, йому потрібен був гол — він чудовий пенальтист. Я був упевнений, що він зможе забити цей пенальті, і Маркус зробив це ідеально".

Маркус минулого сезону був приголомшливим, тому очікування від нього високі", — наводить слова Бруну ВВС.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Евертон — МЮ.