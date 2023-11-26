Англія

Непогане досягнення англійського гранду.

Манчестер Юнайтед став першою командою за час проведення АПЛ, що зіграла 500 сухих матчів - повідомляє Football on TNT Sports у Twitter.

У поєдинку з Евертоном вдалося виграти 3:0 на виїзді.

На другому місці знаходиться Челсі, далі Арсенал, Ліверпуль та згаданий вище мерсисайдський клуб.

Наразі хлопці Еріка тен Гага знаходяться на шостій позиції Прем'єр-Ліги. Дана перемога стала третьою поспіль в чемпіонаті.