Лондонський клуб має намір придбати нігерійського бомбардира.
ВІКТОР ОСІМГЕН, GETTY IMAGES
26 листопада 2023, 23:23
Челсі має намір підписати Віктора Осімгена, повідомляє Telegraph.
За інформацією джерела, "сині" шукатимуть нападника взимку, і гравець Наполі стане їхньою головною метою.
Очікується, що Віктор не проти того, щоб приєднатися до лондонців. Заплатити за нього доведеться понад 100 млн фунтів – це може ускладнити укладання угоди у січні.
Цього сезону Осімген забив 6 голів за 9 матчів у Серії А.