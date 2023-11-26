Англія

Лондонський клуб має намір придбати нігерійського бомбардира.

Челсі має намір підписати Віктора Осімгена, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, "сині" шукатимуть нападника взимку, і гравець Наполі стане їхньою головною метою.

Очікується, що Віктор не проти того, щоб приєднатися до лондонців. Заплатити за нього доведеться понад 100 млн фунтів – це може ускладнити укладання угоди у січні.

Цього сезону Осімген забив 6 голів за 9 матчів у Серії А.