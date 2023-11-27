Англія

Футболіст може перейти до іншого представника англійського чемпіонату.

Арсенал хоче підписати Дугласа Луїса - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Півзахисник знаходиться на вершині шорт-ліста клубу.

Астон Вілла не планує продавати його. Головний тренер команди Унаї Емері висловився стосовно цього: "Дуглас грає дуже добре, і його відданість неймовірна. Я хочу, щоб він був тут. Я дуже щасливий його перебуванням в нас і хочу зберегти його, звичайно. Я думаю, що він теж щасливий з нами".

Бірмінгемський колектив також може придбати Теммі Абрагама.