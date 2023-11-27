Англія

Гравець прокоментував виступи проти нинішнього одноклубника.

Йошко Гвардіол поділився очікуваннями перед матчем проти Лейпцига на передматчевій прес-конференції.

"Я дуже чекав гри проти Ерлінга Голанда минулого сезону, але вона завершилася невдало.

Він забив 5 голів за 60 хвилин. Коли Ерлінга збиралися замінити, я сказав "нарешті".

Англійський колектив впевнено переміг німецький клуб у рамках матчу відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 7:0 після нічиєї 1:1 у виїзному поєдинку.