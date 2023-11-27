Англійський клуб може підписати німця у січні.
ТІМО ВЕРНЕР, GETTY IMAGES
27 листопада 2023, 23:26
Тімо Вернер привернув увагу Манчестер Юнайтед, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, 27-річний німець входить до списку МЮ на зимовий трансферний період.
Поки що переговорів немає, як і пропозиції про трансфер, проте Манчестер Юнайтед вже запросив інформацію про гравця.
Щодо футболіста, то Тімо схиляється до того, щоб залишитися в Лейпцигу до кінця сезону, хоч він і незадоволений своїм поточним становищем у клубі.
Цього сезону Бундесліги Вернер провів лише 8 матчів, граючи в середньому по 25 хвилин, і забив 2 голи.