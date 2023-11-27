Англія

Англійський клуб може підписати німця у січні.

Тімо Вернер привернув увагу Манчестер Юнайтед, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, 27-річний німець входить до списку МЮ на зимовий трансферний період.

Поки що переговорів немає, як і пропозиції про трансфер, проте Манчестер Юнайтед вже запросив інформацію про гравця.

Щодо футболіста, то Тімо схиляється до того, щоб залишитися в Лейпцигу до кінця сезону, хоч він і незадоволений своїм поточним становищем у клубі.

Цього сезону Бундесліги Вернер провів лише 8 матчів, граючи в середньому по 25 хвилин, і забив 2 голи.