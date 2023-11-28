Англія

Постекоглу хоче якнайшвидше підсилити захисну ланку "шпор".

Французький центральний захисник Ніцци Жан-Клер Тодібо опинився у сфері інтересів Тоттенгема, повідомляє видання Evening Standard.

"Шпори" приєдналися до гонки за підписання 23-річного гравця. Вони готові конкурувати за нього з Манчестер Юнайтед і Ліверпулем. Позиція у центрі захисту є приорітетною для лондонців у січні.

Сам француз явно не проти переїзду до АПЛ, але він і не поспішає залишати Ніццу, яка у цьому сезоні нав'язує боротьбу за чемпіонський титул. Тодібо вже взяв участь в 11 матчах Ліги 1, відзначившись асистом. Портал transfermarkt оцінює його у 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тоттенгем також звернув увагу на захисника з чемпіонату Бельгії.