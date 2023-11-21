Англія

У команді може з'явитися ще один азійський гравець.

Тоттенгем хоче підписати нового центрального захисника у зимове трансферне вікно, повідомляє портал 90min.

У сфері інтересів "шпор" опинилися захисник Борнмута Ллойд Келлі, захисник Евертона Бен Годфрі та захисник Юніон Сент-Жилуаз Кокі Матіда. Останній нещодавно справив гарне враження на скаутів Тоттенгема.

Серйозна травма Міккі ван де Вена створила проблему у центрі захисту для головного тренера клубу. Японець Матіда є лівим центральним оборонцем з фізичними якостями, необхідними для гри в агресивній високій лінії Анге Постекоглу.

У цьому сезоні 26-річний Матіда взяв участь у 16 матчах свого клубу у всіх турнірах. Портал transfermarkt оцінює його у 3 мільйони євро.