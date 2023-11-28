Лондонці на деякий час втратили португальця.
Фабіу Вієйра, Getty Images
28 листопада 2023, 19:23
Півзахисник Арсеналу Фабіу Вієйра вибув на кілька тижнів після операції на паху, повідомив на пресконференції головний тренер лондонців Мікель Артета, передає AP News.
За порадою спеціаліста 23-річний португалець переніс операцію у понеділок, 27 листопада. Артета зазначив, що повернення Вієйри очікується не раніше зимової перерви.
У цьому сезоні півзахисник взяв участь у 14 матчах Арсеналу у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 4 асистами.
Нагадаємо, що завтра, 29 листопада, лондонці прийматимуть Ланс у рамках 5-го туру Ліги чемпіонів.