Англія

Лондонці на деякий час втратили португальця.

Півзахисник Арсеналу Фабіу Вієйра вибув на кілька тижнів після операції на паху, повідомив на пресконференції головний тренер лондонців Мікель Артета, передає AP News.

За порадою спеціаліста 23-річний португалець переніс операцію у понеділок, 27 листопада. Артета зазначив, що повернення Вієйри очікується не раніше зимової перерви.

У цьому сезоні півзахисник взяв участь у 14 матчах Арсеналу у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 4 асистами.

Нагадаємо, що завтра, 29 листопада, лондонці прийматимуть Ланс у рамках 5-го туру Ліги чемпіонів.