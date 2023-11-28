Англійський захисник вирішив повісити бутси на цвях.
Філ Ягелка, Шеффілд Юнайтед
28 листопада 2023, 23:30
Колишній центральний захисник національної збірної Англії, Шеффілд Юнайтед, Евертона, Дербі Каунті та Сток Сіті Філ Ягелка оголосив про завершення професійної кар'єри футболіста.
41-річний англієць та вихованець Шеффілд Юнайтед написав прощальне повідомлення.
"Все хороше колись закінчується, і після трохи більше ніж 800 матчів моя ігрова кар’єра завершена", — написав Ягелка в Instagram.
На рахунку Філа Ягелки є 40 поєдинків за збірну Англії, в яких він забив три голи. Також він визнавався найкращим гравцем Чемпіоншипу в сезоні-2005/06.
У рамках англійської Прем'єр-ліги центрбек провів за всю кар'єру 376 поєдинків, у яких він відзначився 18 голами та 11 асистами.