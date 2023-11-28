Англія

Англійський захисник вирішив повісити бутси на цвях.

Колишній центральний захисник національної збірної Англії, Шеффілд Юнайтед, Евертона, Дербі Каунті та Сток Сіті Філ Ягелка оголосив про завершення професійної кар'єри футболіста.

41-річний англієць та вихованець Шеффілд Юнайтед написав прощальне повідомлення.

"Все хороше колись закінчується, і після трохи більше ніж 800 матчів моя ігрова кар’єра завершена", — написав Ягелка в Instagram.



На рахунку Філа Ягелки є 40 поєдинків за збірну Англії, в яких він забив три голи. Також він визнавався найкращим гравцем Чемпіоншипу в сезоні-2005/06.

У рамках англійської Прем'єр-ліги центрбек провів за всю кар'єру 376 поєдинків, у яких він відзначився 18 голами та 11 асистами.