Англія

Легенда "канонірів" відреагувала на розгромну перемогу команди над Лансом.

Легенда лондонського Арсеналу Тьєррі Анрі вірить в "канонірів" на шляху до фіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить Metro

"Думаю, Арсенал має шанси, враховуючи те, чого він досяг у чемпіонаті минулого сезону, і те, що зараз він лідирує в таблиці АПЛ.

Арсенал трохи менш переконливий, ніж минулого сезону, але він у будь-якому разі лідирує і це треба прийняти.

Наполі грав так само минулого сезону і ми були в захваті. Це інша група, я розумію, але я вважаю, що Арсенал входить не лише до претендентів на перемогу, а й тих, хто здатний пройти шлях до кінця", — сказав Анрі.

У матчі п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів, лондонський Арсенал розбив Ланс (6:0) та достроково забезпечив собі першу сходинку у групі B.