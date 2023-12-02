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Getty Images
02 грудня 2023, 14:35
Манчестер Юнайтед змушений добиратися на матч з Ньюкаслом автобусом. Таку інформацію надає MEN.
За інформацією джерела, авіарейс, запланований на 11:00 за місцевим часом, на якому повинен був вилетіти МЮ, скасовано через негоду та технічні проблеми.
Тепер "манкуніанцям" доведеться щонайменше три години добиратися до міста Ньюкасл на клубному автобусі.
Гра 14-го туру АПЛ між Ньюкаслом та Манчестер Юнайтед повинна відбутися сьогодні о 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося про перенесення матчу німецької Бундесліги Баварія-Уніон
через погодні умови.