Англія

Winter is here.

Манчестер Юнайтед змушений добиратися на матч з Ньюкаслом автобусом. Таку інформацію надає MEN.

За інформацією джерела, авіарейс, запланований на 11:00 за місцевим часом, на якому повинен був вилетіти МЮ, скасовано через негоду та технічні проблеми.

Тепер "манкуніанцям" доведеться щонайменше три години добиратися до міста Ньюкасл на клубному автобусі.

Гра 14-го туру АПЛ між Ньюкаслом та Манчестер Юнайтед повинна відбутися сьогодні о 22:00 за київським часом.