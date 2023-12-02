Німеччина

В Мюнхені справжня зима.

Матч 13-го туру німецької Бундесліги між Баварією та Уніоном Берлін, який повинен був відбутися сьогодні о 16:30 на Альянц Арені у Мюнхені, перенесено на невизначений термін через погодні умови. Про це повідомляє офіційний сайт "рекордмайстер".

У Мюнхені сильний снігопад. Поле на Альянц Арені має підігрів, але головна проблема – безпека і, перш за все, прибуття глядачів.

Громадський транспорт у Мюнхені не ходитиме щонайменше до полудня за місцевим часом. Тому організована поїздка вболівальників практично неможлива.