Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 2 грудня 2023 року, 17:00.
АРСЕНАЛ - ВУЛВЕРГЕМПТОН, GETTY IMAGES
02 грудня 2023, 20:59
Перемогу команді Мікеля Артети забезпечили результативні удари Букайо Саки та Мартіна Едегора.
Причому норвежець відзначився голом після результативної передачі українського захисника Олександра Зінченка, який провів на полі весь поєдинок. "Вовки" відповіли єдиним голом у виконанні Матеуса Куньї.
Огляд матчу:
Арсенал — Вулвергемптон 2:1
Голи: Сака, 6, Едегор, 13 — Кунья, 86.
Арсенал: Рая — Зінченко, Магальяйнс, Саліба, Томіясу (Вайт, 79) — Троссар, Райс, Едегор (Жоржиньо, 90+3) — Мартінеллі (Гаверц, 77), Сака (Ківьор, 90+3), Жезус (Нкетіа, 67).
Вулвергемптон: Жозе Са (Бентлі, 23) — Тоті, Доусон, Кілман — Буено (Доерті, 62), Дойл (Калайджич, 90+3), Траоре, Бельгард (Сарабія, 63), Семеду — Кунья, Хі Чхан.
Попередження: Саліба — Хі Чхан, Кунья.