Англія

У ще одній зустрічі Бернлі розгромив Шеффілд Юнайтед.

Сьогодні, 2 грудня, відбулися матчі 14 туру англійської Прем'єр-ліги.

У першій грі Арсенал обіграв Вулвергемптон з рахунком 2:1.

Перемогу команді Мікеля Артети забезпечили результативні удари Букайо Саки та Мартіна Едегора, причому норвежець відзначився голом після результативної передачі українського захисника Олександра Зінченка, який провів на полі весь поєдинок. "Вовки" відповіли єдиним голом у виконанні Матеуса Куньї.

Завдяки цій перемозі Арсенал набрав 33 очки і продовжує залишатися лідером АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на чотири бали, але "містяни" мають гру в запасі. У Вулвергемптона 15 балів і 13 рядок.

Арсенал — Вулвергемптон 2:1

Голи: Сака, 6, Едегор, 13 — Кунья, 86.

Арсенал: Рая — Зінченко, Магальяйнс, Саліба, Томіясу (Вайт, 79) — Троссар, Райс, Едегор (Жоржиньо, 90+3) — Мартінеллі (Гаверц, 77), Сака (Ківьор, 90+3), Жезус (Нкетіа, 67).

Вулвергемптон: Жозе Са (Бентлі, 23) — Тоті, Доусон, Кілман — Буено (Доерті, 62), Дойл (Калайджич, 90+3), Траоре, Бельгард (Сарабія, 63), Семеду — Кунья, Хі Чхан.

Попередження: Саліба — Хі Чхан, Кунья.

У другій зустрічі Брентфорд на своєму полі здобув перемогу над Лутоном із рахунком 3:1.

У складі господарів поля відзначилися Ніл Мопе, Бен Мі та Шендон Баптист. У гостей єдиний м'яч забив Джейкоб Браун.

Також зазначимо, що у стартовому складі Брентфорда на поле вийшов українець Єгор Ярмолюк, який відіграв на полі 70 хвилин, після чого його замінили.

Після 14 ігор Брентфорд набрав 19 очок і займає 10 місце в АПЛ, а Лутон має дев'ять балів і 17 рядок перед зоною вильоту.

Брентфорд — Лутон 3:1

Голи: Мопе, 50, Мі, 57, Баптіст, 82 — Браун, 77.

Брентфорд: Флеккен — Янельт, Піннок, Мі, Годдос (Роерслев, 77) — Ярмолюк (Баптіст, 70), Нергор, Оньєка — Вісса, Мбемо (Льюїс-Поттер, 78), Мопе (Пірт-Гарріс, 90+3).

Лутон: Камінські — Ошо, Лок'єр (Браун, 46), Менгі (Джайлс, 76) — Белл, Барклі, Мпанзу (Кларк, 60), Каборе — Огбене (Таунсенд, 60), Чонг, Морріс (Адебайо, 60).

Попередження: Нергор — Камінські, Чонг.

Насамкінець битва аутсайдерів, де Бернлі розгромив Шеффілд Юнайтед з рахунком 5:0.

Вже на першій хвилині Джей Родрігес вивів господарів вперед, після чого на 29 хвилині Якоб Брун Ларсен подвоїв перевагу "бордових".

Потім на першій компенсованій хвилині до першого тайму гості залишилися у меншості після вилучення Олівера Макберні, який отримав другу жовту картку.

У другій половині другого тайму Бернлі остаточно дотиснув суперника, забивши ще два м'ячі за дві хвилини. Авторами голів стали Зекі Амдуні та Лука Колеошо. Остаточну крапку у матчі поставив Джош Браунгілл.

Після цього туру Бернлі набрав сім очок і посідає 18 місце, а у Шеффілда п'ять балів і 19 рядок перед Евертоном.

Бернлі — Шеффілд Юнайтед 5:0

Голи: Родрігес, 1, Брун Ларсен, 29, Амдуні, 73, Колеошо, 75, Браунгілл, 81.

Бернлі: Траффорд — Тейлор, Баєр, О'Ши (Екдаль, 84), да Сілва — Колеошо, Браунгілл, Берге, Брун Ларсен (Гудмундссон, 65) — Амдуні (Редмонд, 77), Родрігес (Обафемі, 77).

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Трасті, Робінсон, Болдок (Богл, 24) — Томас (Макаті, 46), Флек, Норвуд, Ахмедходжич — Гамер, Макберні, Арчер (Траоре, 46).

Попередження: О'Ши, Баєр — Флек, Макберні, Томас, Осула, Ахмедходжич.

Вилучення: Макберні, 45+1 (друга жовта).